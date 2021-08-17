Глава Башкирии пообещал продолжить финансирование футбольного клуба «Уфа»

При этом финансирование команды будет происходить не из бюджета республики, для этого есть, по словам Хабирова, внебюджетные источники. Как подчеркнул руководитель региона, поскольку сейчас существуют проблемы с развитием экономики в целом по стране, вопрос поддержки футбола требует «тщательной проработки». Но все важные вопросы он уже решил, нужно только дождаться, когда ситуация наладится.
— Мы для себя приняли решение, что футбол будем поддерживать. Не я эту команду создавал и считаю, что не имею права сделать так, чтобы в мой период футбола не было, — добавил глава республики.
Однако Хабиров отметил, что у него есть большие претензии к происходящему в клубе. По поводу этих нюансов он с руководителем уже переговорил. Глава региона подчеркнул, что нужно добиться победы команды.
— Неприятно смотреть, как приходишь, а твоя команда постоянно проигрывает, — заявил он.
Напомним, в 2020 году «Уфа» лишилась финансирования от Регионального фонда, которым распоряжается правительство Башкирии. Председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов сообщал, что это произошло из-за коронавируса, но, как по данным источника Mkset в управлении, предназначенные для футбола деньги перешли хоккейному клубу «Салават Юлаев». Из-за финансовых проблем команда была вынуждена расстаться с рядом ведущих игроков. Заработанных средств на продажах хватило только на то, чтобы обеспечить условия для участия в РПЛ и не допустить долгов по зарплате. В клубе начался кризис из-за нехватки игроков, множество игр завершились поражением или ничьей. В конце прошлого года команда все же получила деньги от Регионального фонда, поэтому появилась надежда на улучшение.
Накануне команда сыграла с московским ФК «Локомотив» вничью и теперь занимает 12 строчку в Российской Премьер-Лиге.