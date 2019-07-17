В Уфе началась продажа абонементов на футбольный матч с Краснодаром
17 июля, 14:30СпортТатьяна МайороваФото: сайт ФК "Уфа "
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Игра пройдет на стадионе «Нефтяник».
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В кассах стадиона «Нефтяник» стартовала продажа сезонных абонементов на домашние матчи Футбольного клуба «Уфа» в рамках Чемпионата России и Кубке страны в сезоне 2019/20 годов. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.
Цена одного абонемента - от 1000 рублей. Болельщиков предупреждают, чтобы приходили с паспортом, необходимым для оформления абонемента.
Помимо этого, в кассах стадиона «Нефтяник» сейчас есть возможность купить билеты на стартовый домашний матч ФК «Уфа» в новом сезона РПЛ с ФК «Краснодар». Игра пройдет уже в субботу, 20 июля, начало матча в 16.00. Цена билетов от 100 до 300 рублей.
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