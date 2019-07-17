В Уфе началась продажа абонементов на футбольный матч с Краснодаром

В кассах стадиона «Нефтяник» стартовала продажа сезонных абонементов на домашние матчи Футбольного клуба «Уфа» в рамках Чемпионата России и Кубке страны в сезоне 2019/20 годов. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба.

Цена одного абонемента - от 1000 рублей. Болельщиков предупреждают, чтобы приходили с паспортом, необходимым для оформления абонемента.