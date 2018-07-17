«Ювентус» окупил стоимость Роналду за счет футболок

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Итальянский футбольный клуб «Ювентус» за сутки заработал на футболках с Криштиану Роналду половину стоимости форварда.
Сюжеты: ЧМ-2018
Контракт на покупку игрока составил 100 миллионов евро, пишет RNS. За сутки клубу удалось продать более полумиллиона футболок с изображением Роналду. Стоимость одной футболки составила 104 евро, таким образом «Ювентус» заработал 54 миллиона евро.
В клубе Роналду будет играть в течение четырех лет, его новой команде еще предстоит выплатить 12 миллионов евро командам, в которых когда-либо был задействован легендарный футболист.
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