«Ювентус» окупил стоимость Роналду за счет футболок

Контракт на покупку игрока составил 100 миллионов евро, пишет RNS . За сутки клубу удалось продать более полумиллиона футболок с изображением Роналду. Стоимость одной футболки составила 104 евро, таким образом «Ювентус» заработал 54 миллиона евро.

В клубе Роналду будет играть в течение четырех лет, его новой команде еще предстоит выплатить 12 миллионов евро командам, в которых когда-либо был задействован легендарный футболист.