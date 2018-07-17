«Уфа-молодежная»: Главным тренером назначен Макич Микаелян

Главным тренером молодежного состава ФК «Уфа» назначен Макич Сергеевич Микаелян, сообщили в футбольном клубе.

- Под его руководством будет сформирован новый состав «Уфы-молодежной», который представит клуб в предстоящем сезоне молодежного первенства команд российской премьер-Лиги, - сообщили в пресс-службе уфимского клуба. - В тренерский штаб также вошел Скоробогатов Александр Юрьевич, который ранее возглавлял «Уфу-2001».

В комментарии пресс-службе ФК «Уфа» Макич Микаелян отметил, что молодежный состав уфимского клуба будет самым юным среди всех команд первенства:

- Костяк нашей команды составляют ребята 2001 – 2002 года рождения, соответственно, нам будут противостоять соперники, которые старше нас на 2 – 3 года. Просто не будет, мы готовы к борьбе и в желании никому не уступим.

- Турнирных задач у нас нет, наша главная цель – вырастить квалифицированных футболистов для «Уфы-2» и главной команды, -сказал Макич Микаелян. - Каждый игрок должен прогрессировать и за сезон – два выйти на новый уровень своего мастерства.

Справка. Макич Микаелян долгие годы работает в системе ФК «Уфа». За свою карьеру он довел до выпускного возраста коллектив 1994 года рождения (многие из ребят в дальнейшем выступали за команды мастеров), стал обладателем Кубка Башкирии с тремя разными командами – «Уфой-2», «Араратом» и «Уфой-М» (рекорд республики всех времен), привел тот же «Арарат» к званию чемпиона Башкирии.