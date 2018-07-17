Федерацию бобслея России снова возглавил Александр Зубков

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Александр Зубков переизбран на пост главы Федерации бобслея России.
Отчетная конференция федерации прошла в Сочи, пишет RNS. Зубков в итоге получил 19 голосов, один человек решил воздержаться от участия в выборах.
Александр Зубков – призер Олимпийских игр, на его счету серебро и бронза. В 2011 году спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира.
Решение завершить карьеру Зубков принял в 2014 году.
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