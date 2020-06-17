Что связывает Андрея Чернышова с молдавским футболом

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В прошлом он возглавлял российские и зарубежные клубы. Кроме того, в свое время Чернышов мог стать тренером кишиневского клуба «Зимбру». Также он прокомментировал игру футболиста Игоря Добровольского, который позднее работал со многими молдавскими клубами в качестве тренера.

По словам Чернышова, у Добровольского большой талант. Он добавил, что ему посчастливилось быть с ним в одной команде. Талант Добровольского превосходил способности тех футболистов, с которыми ему приходилось вместе играть. На нашем сайте можно читать информацию о звездах футбола и делать онлайн ставки на 1xbet.com.

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Андрей Чернышов рассказал, как ему выпал шанс стать главным тренером молдавского футбольного клуба «Зимбру». Он провел переговоры с президентом ФК Николаем Черным. Чтобы узнавать информацию о клубах, сборных, новостях спорта и делать ставки, можно удобные 1xBet андроид приложения скачать.

На встрече Черный обсудил все детали с Чернышовым. Его условия не шли вразрез с интересами клуба, казалось, что все пройдет благополучно. Однако в результате выбрали другого человека. Им стал украинский тренер, вспоминает Чернышов.

«В то время в «Зимбру» был солидный список игроков», — продолжил он. Тренеру также понравились стадион и база. Такой состав и возможности позволяли решать сложные задачи, считает Чернышов. Чтобы информация о ставках и матчах всегда была под рукой, достаточно 1xBet Андроид приложения скачать.

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Когда Чернышов был тренером ФК «Акжайык» в Казахстане, в котором в то время играл молдавский спортсмен Виктор Комленок. Его талант сопоставим со способностями ведущих российских футболистов, по мнению Чернышова. На ведущих игроков можно делать любые ставки на FIFA VPL от 1xBet.

По словам тренера, Комленок умел многое, и выделялся на фоне других, однако в остальном уступал. Он убежден, что, имея такой талант, футболистам следует играть на высочайшем уровне. В чем-то Комленок напомнил Чернышову Добровольского: широким шагом, хорошим обращением с мячом. Однако многое отвлекало игрока от футбола.