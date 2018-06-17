Глава Башкирии о спортивных долгостроях: Полное безобразие!

Вчера, 16 июня, глава Башкирии Рустэм Хамитов в ходе рабочей поездки по Уфе побывал в строящемся Центре спортивной подготовки в микрорайоне Затон.

Возможности центра позволят принимать соревнования различного уровня, проводить тренировки спортсменов-паралимпийцев, а также сборных команд России по таким видам спорта, как фехтование, теннис, единоборства, бокс, лёгкая атлетика и т.д.

Известно, что общая площадь центра превышает 37 тысяч кв. м. Он будет включать в себя спортивно-демонстрационный комплекс площадью 8,5 тысячи кв. м, зону плавательных бассейнов площадью 13,7 тысячи кв. м, а также врачебно-восстановительный центр, кафе и гостиницу.

По словам заместителя председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Артёма Ковшова, к маю 2019 года основные помещения центра, включая спортивно-демонстрационный комплекс и бассейны, будут готовы к вводу в эксплуатацию. Ежедневно на объекте работают порядка 200 человек. Сейчас ведутся работы на спортивно-демонстрационном комплексе, в зоне бассейнов, залов бокса и фехтования, открытой спортивной площадки, а также благоустройство территории. Кроме того, продолжается отделка фасада врачебно-восстановительного центра, кафе и гостиницы.

Финансирование осуществляется по графику, без перебоев и отставаний.

– Сейчас мы переходим в режим постоянного контроля, поэтому появляться здесь будем чаще, – пообещал Рустэм Хамитов. – Нам этот объект нужен. В следующем году – Международные детские игры. Он должен функционировать в полном объеме.

В Орджоникидзевском районе глава республики ознакомился с ходом возведения крытого катка на территории стадиона «Строитель», где ситуация оказалась совершенно иной. Там должен разместится центр подготовки по шорт-треку с трибунами на 2 тысячи мест. Кроме того, вторая очередь предполагает строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и двумя универсальными залами.

В связи с необходимостью корректировки первоначального проекта строительство было приостановлено. Рустэм Хамитов поручил правительству республики взять строительство объекта на постоянный контроль.