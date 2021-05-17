В Башкирии планируют организовать ежегодный международный турнир по шашкам

В Башкирии планируют организовать ежегодный международный турнир по шашкам
В Башкирии планируют организовать ежегодный международный турнир по шашкам
Сегодня, 10:06СпортАнна КононоваФото: Facebook Андрей Назаров
Премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров посетил Центральный шашечный клуб республики. Чиновник рассказал о планах республиканских властей по развитию данного вида спорта.

Андрей Назаров заявил, что в скором времени власти решат несколько юридических вопросов, касаемых аренды помещения центра. В целом, по его словам, условия для занятий шашистов хорошие.

Премьер-министр рассказал, что участники клуба попросили организовать в Башкирии международный турнир по шашкам и сделать его ежегодным.

Идея хорошая, я ее поддержал. Прямо с этого года и начнем. Ориентировочно наметили соревнования на октябрь, сообщил Назаров.

Он заявил, что в Башкирии будут разрабатывать специальную программу развития шашечного спорта, открывать новые секции и пропагандировать шашки. В настоящее время пять из шести действующих чемпионов мира живут в РБ.

Напомним, ранее Тамара Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Свой титул она защитила на турнире в Польше. После глава Башкирии Радий Хабиров наградил спортсменку и тренера Юрия Чертока, а также поручил правительству решить проблемы с шашечным спортом в республике.

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