В Башкирии планируют организовать ежегодный международный турнир по шашкам

Андрей Назаров заявил, что в скором времени власти решат несколько юридических вопросов, касаемых аренды помещения центра. В целом, по его словам, условия для занятий шашистов хорошие.
Премьер-министр рассказал, что участники клуба попросили организовать в Башкирии международный турнир по шашкам и сделать его ежегодным.
Идея хорошая, я ее поддержал. Прямо с этого года и начнем. Ориентировочно наметили соревнования на октябрь, сообщил Назаров.
Он заявил, что в Башкирии будут разрабатывать специальную программу развития шашечного спорта, открывать новые секции и пропагандировать шашки. В настоящее время пять из шести действующих чемпионов мира живут в РБ.
Напомним, ранее Тамара Тансыккужина стала семикратной чемпионкой мира по стоклеточным шашкам. Свой титул она защитила на турнире в Польше. После глава Башкирии Радий Хабиров наградил спортсменку и тренера Юрия Чертока, а также поручил правительству решить проблемы с шашечным спортом в республике.