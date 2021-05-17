«Болонья», «Брайтон» и «Торино» заинтересованы в подписании Лунева

«Болонья», «Брайтон» и «Торино» заинтересованы в подписании Лунева
«Болонья», «Брайтон» и «Торино» заинтересованы в подписании Лунева
Сегодня, 20:28СпортФото: pxhere.com
Вратарь «Зенита» Андрей Лунев может сменить клубную прописку летом 2021 года.

По информации «Советского спорта», 29-летний россиянин не может договориться с руководством петербургского клуба относительно нового контракта. За ситуацией вокруг футболиста следят итальянские «Торино» и «Болонья», а также «Брайтон», готовые подписать голкипера в статусе свободного агента.

Напомним, что Лунев выступает за «Зенит» с зимы 2017 года. С тех пор он провел 118 матчей за сине-бело-голубых, пропустил 100 голов и 47 раз отстоял «на ноль». В составе петербургского клуба игрок стал трехкратным чемпионом России.

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