«Болонья», «Брайтон» и «Торино» заинтересованы в подписании Лунева

Напомним, что Лунев выступает за «Зенит» с зимы 2017 года. С тех пор он провел 118 матчей за сине-бело-голубых, пропустил 100 голов и 47 раз отстоял «на ноль». В составе петербургского клуба игрок стал трехкратным чемпионом России.