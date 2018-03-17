"Уфа" победила в гостях "Краснодар"

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Единственный гол забил Иван Пауревич.
Сюжеты: Болеем за наших
Хорошая новость для болельщиков уфимского футбольного клуба. "Уфа" переиграла в гостях "Краснодар" - 1:0. Автором победного гола стал Иван Пауревич.
Пауревич забил головой после подачи в штрафную в одной из контратак "Уфы" на 73 минуте матча.
Тренер "Краснодара" Игорь Шалимов произвел замены, усилив атакующий потенциал команды, но забить хозяева поля так и не смогли.
1:0 - победа "Уфы" и 34 очка в копилке команды, которая сохраняет 6-е место в чемпионате России.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей