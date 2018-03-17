"Уфа" победила в гостях "Краснодар"

Хорошая новость для болельщиков уфимского футбольного клуба. "Уфа" переиграла в гостях "Краснодар" - 1:0. Автором победного гола стал Иван Пауревич.

Пауревич забил головой после подачи в штрафную в одной из контратак "Уфы" на 73 минуте матча.

Тренер "Краснодара" Игорь Шалимов произвел замены, усилив атакующий потенциал команды, но забить хозяева поля так и не смогли.