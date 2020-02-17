«Спартак» проиграл в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

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Первенство проходило в Москве.
Московский «Спартак» проиграл в финале клубного чемпионата мира по пляжному футболу. Первенство второй год подряд проходило в Москве. Команды соревновались с 12 по 16 февраля, сообщает «Советский спорт».
В финале турнира встретились московский «Спартак» и португальская «Брага». Обыграть соперника красно-белые не смогли. В итоге матч завершился со счетом 3:8 в пользу португальцев, которые и взяли золото ЧМ.
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