Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце

На втором месте оказался норвежец Йоханнес Бё, опередивший нашего лыжника почти на 24 секунды. Ну а золотым призером стал Эмильен Жаклен из Франции. На весь маршрут чемпиону понадобилась 31 минута и 15,2 секунды, пишет rns.online.

СМИ сообщают, что накануне Александр Логинов пришел первым в спринтерской гонке. Он прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды. Отмечается, что с 2008 года, это первая высшая награда в спринте, полученная на чемпионатах мира.