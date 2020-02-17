Александр Логинов взял бронзу в гонке преследования на чемпионате мира в Антхольце
17 февраля, 18:34СпортФото: commons.wikimedia.org
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Биатлонист из России занял третье место в гонке преследования на 12,5 километров.
На втором месте оказался норвежец Йоханнес Бё, опередивший нашего лыжника почти на 24 секунды. Ну а золотым призером стал Эмильен Жаклен из Франции. На весь маршрут чемпиону понадобилась 31 минута и 15,2 секунды, пишет rns.online.
СМИ сообщают, что накануне Александр Логинов пришел первым в спринтерской гонке. Он прошел дистанцию за 22 минуты и 48,1 секунды. Отмечается, что с 2008 года, это первая высшая награда в спринте, полученная на чемпионатах мира.
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