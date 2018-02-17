Об этом сообщили в Федерации фехтования Башкортостана.

15 февраля скоропостижно скончалась башкирская рапиристка Татьяна Голосеева. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фехтования Республики Башкортостан. Девушке было 23 года

- Ушла из жизни чудесная, жизнерадостная девушка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Переживаем и скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении.