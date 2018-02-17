15 февраля скоропостижно скончалась башкирская рапиристка Татьяна Голосеева. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации фехтования Республики Башкортостан. Девушке было 23 года
- Ушла из жизни чудесная, жизнерадостная девушка. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Переживаем и скорбим вместе с вами, - говорится в сообщении.
Татьяна Голосеева родилась 3 мая 1995 года в городе Уфе. Мастер спорта по фехтованию. Воспитанница СДЮСШОР № 19 (первый тренер – Г.В.Иванова), выступала за СШОР по фехтованию (тренер – Е.А. Попов). Окончила Башкирский институт физической культуры. Бронзовый призер этапа Кубка мира среди юниоров, серебряный призер первенства России среди юниоров. В командном зачете победительница первенства Европы среди юниоров, серебряный призер первенства Европы среди кадетов, бронзовый призер чемпионата России, победительница Кубка России, бронзовый призер первенства России среди молодежи, серебряный призер Спартакиады молодежи России, победительница этапа Кубка мира среди юниоров, серебряный призер первенства России среди кадетов, член юношеской (с 2012), юниорской (с 2015) спортивной сборной команды России.