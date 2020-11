«Я шёл к цели». Житель Башкирии поставил мировой рекорд по подтягиванию

Равиль Хакимов из Башкирии стал рекордсменом по подтягиванию с дополнительным весом 20 килограмм. Спортсмен рассказал Mkset о своём пути к рекорду.

Равиль занимается спортом с самого детства. В 15 лет получил мастера спорта России по плаванью, стал призёром первенств страны. В студенческие годы увлёкся летним полиатлоном и вновь стал мастером спорта только уже международного класса в этом виде спорта, а также победителем чемпионата России и Европы. Photo: Равиль Хакимов В период пандемии коронавируса, на самоизоляции Равиль Хакимов не бросил спорт. Как он рассказал, в домашнем режиме увлёкся подтягиванием, делал по-немногу, а однажды на Youtube наткнулся на мировых рекордсменов… У меня тоже появилось желание попробовать. Ежедневно [делал] по 500-1000 подтягиваний в день. Я шёл к цели, сказал Равиль. В сентябре он сделала попытку с дополнительным весом 20 килограмм. За один час он сделал 510 повторений, что признали рекордом мира. Ещё четыре результата, по словам спортсмена, рассматриваются в Германии. За шесть часов он сделал 1865 подтягиваний также с весом 20 килограмм, а за 12 часов — 2180.

