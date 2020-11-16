«Я шёл к цели». Житель Башкирии поставил мировой рекорд по подтягиванию

В сентябре он сделала попытку с дополнительным весом 20 килограмм. За один час он сделал 510 повторений, что признали рекордом мира. Ещё четыре результата, по словам спортсмена, рассматриваются в Германии. За шесть часов он сделал 1865 подтягиваний также с весом 20 килограмм, а за 12 часов — 2180.