Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов накажет футболиста за комментарии соцсетях

Руководству римского «Лацио» не понравилась критика полузащитника Луиса Альберто по поводу покупки нового самолета.

Итальянский клуб «Лацио» собирается оштрафовать своего футболиста Луиса Альберто за критику руководства в соцсетях. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на итальянскую прессу. Испанский полузащитник негативно воспринял новость о покупке нового самолета римским клубом и написал в инстаграме о том, что эта дорогая покупка сделана за счет игроков, которые не получают зарплату. Теперь Луису Альберто грозит серьезный денежный штраф и пропуск следующего матча чемпионата Италии против «Кротоне». Напомним, что 4 ноября «Лацио» сыграл в Санкт-Петербурге с «Зенитом» вничью 1:1 на групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча соперников в Риме состоится 24 ноября.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter