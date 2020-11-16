Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов накажет футболиста за комментарии соцсетях

Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов накажет футболиста за комментарии соцсетях

Вчера, 23:04СпортPhoto: pxhere.com
Руководству римского «Лацио» не понравилась критика полузащитника Луиса Альберто по поводу покупки нового самолета. 

Итальянский клуб «Лацио» собирается оштрафовать своего футболиста Луиса Альберто за критику руководства в соцсетях. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на итальянскую прессу.

Испанский полузащитник негативно воспринял новость о покупке нового самолета римским клубом и написал в инстаграме о том, что эта дорогая покупка сделана за счет игроков, которые не получают зарплату.

Теперь Луису Альберто грозит серьезный денежный штраф и пропуск следующего матча чемпионата Италии против «Кротоне».

Напомним, что 4 ноября «Лацио» сыграл в Санкт-Петербурге с «Зенитом» вничью 1:1 на групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча соперников в Риме состоится 24 ноября.

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