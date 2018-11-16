«Салават Юлаев» сразится с владивостокским «Адмиралом»

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Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканалах КХЛ ТВ HD, БСТ и Курай ТВ.
16 ноября в 19:00 «Салават Юлаев» сыграет с командой «Адмирал» из Владивостока в «Уфа-Арене», сообщили на официальном сайте уфимской команды.
Билеты можно приобрести на официальном сайте и в кассах «Уфа-Арены».
Команда «Адмирал» образовалась в 2013 году. В сезоне КХЛ 2017/2018 «Адмирал» занял 22-е место в итоговой таблице чемпионата.
В регулярном сезоне 17/18 «юлаевцы» обменялись с «Адмиралом» победами на домашней площадке. Сначала в Уфе команда «Салават Юлаев» победил со счетом 3:1, а во Владивостоке хозяева оказались сильнее - 5:1.
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