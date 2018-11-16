«Салават Юлаев» сразится с владивостокским «Адмиралом»

16 ноября в 19:00 «Салават Юлаев» сыграет с командой «Адмирал» из Владивостока в «Уфа-Арене», сообщили на официальном сайте уфимской команды.

Билеты можно приобрести на официальном сайте и в кассах «Уфа-Арены».

Команда «Адмирал» образовалась в 2013 году. В сезоне КХЛ 2017/2018 «Адмирал» занял 22-е место в итоговой таблице чемпионата.