Сборную России по футболу признали аутсайдером на ЧМ-2018
Как пишет издание Dni.ru, эти данные представлены в рейтинге FIFA.
Российская команда занимает 65 место с 563 баллами в активе. Главные конкуренты нашей страны — Саудовская Аравия (63 место, 576 баллов) и Южная Корея (62 место, 588 баллов).
Лидирующие позиции в рейтинге занимают сборные Бразилии и Германии, у которых 1619 и 1631 балл соответственно. Все участники чемпионата определились после стыкового матча ЧМ-2018, после того как команда Перу обошла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.
В международном турнире примут участие сборные таких стран, как Россия, Бразилия, Япония, Иран, Мексика, Южная Корея и другие. Жеребьевку проведут 1 декабря в Кремле.
Сборные располагаются в корзинах в соответствии с октябрьским рейтингом FIFA. Россия попала в первую корзину автоматически. Она возглавит группу А в качестве страны-организатора.