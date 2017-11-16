Сборную России по футболу признали аутсайдером на ЧМ-2018

Сборная России по футболу признана худшей среди национальных команд, которые отобрали для участия в чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Как пишет издание Dni.ru, эти данные представлены в рейтинге FIFA.

Российская команда занимает 65 место с 563 баллами в активе. Главные конкуренты нашей страны — Саудовская Аравия (63 место, 576 баллов) и Южная Корея (62 место, 588 баллов).

Лидирующие позиции в рейтинге занимают сборные Бразилии и Германии, у которых 1619 и 1631 балл соответственно. Все участники чемпионата определились после стыкового матча ЧМ-2018, после того как команда Перу обошла команду Новой Зеландии со счетом 2:0.

В международном турнире примут участие сборные таких стран, как Россия, Бразилия, Япония, Иран, Мексика, Южная Корея и другие. Жеребьевку проведут 1 декабря в Кремле.