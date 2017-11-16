Елена Исинбаева прокомментировала претензий WADA к РУСАДА

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева дала комментарии по поводу скандала вокруг Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как пишет издание Dni.ru, спортсменка считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) исполнило все требования, чтобы соответствовать критериям международной организации.

Причем спортсменка назвала организацию идеальной и добавила, что ей могут позавидовать подобные мировые организации. Сделано даже больше, чем требовалось, подчеркнула Исинбаева, вплоть до доступа к закрытым городам, что было практически невозможной задачей.

Для соответствия требованиям WADA избрали нового руководителя РУСАДА. Также назначили иностранного гражданина в комитет по этике. Увеличили численность персонала и бюджет организации. По мнению олимпийской чемпионки, отказ WADA от восстановления российской организации в правах является спекуляцией и поводом к затягиванию решения вопроса.