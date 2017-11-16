Елена Исинбаева прокомментировала претензий WADA к РУСАДА
Как пишет издание Dni.ru, спортсменка считает, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) исполнило все требования, чтобы соответствовать критериям международной организации.
Причем спортсменка назвала организацию идеальной и добавила, что ей могут позавидовать подобные мировые организации. Сделано даже больше, чем требовалось, подчеркнула Исинбаева, вплоть до доступа к закрытым городам, что было практически невозможной задачей.
Для соответствия требованиям WADA избрали нового руководителя РУСАДА. Также назначили иностранного гражданина в комитет по этике. Увеличили численность персонала и бюджет организации. По мнению олимпийской чемпионки, отказ WADA от восстановления российской организации в правах является спекуляцией и поводом к затягиванию решения вопроса.
Исинбаева добавила, что РУСАДА не исполнило лишь два требования. Российская сторона не согласилась с выводами Ричарда Макларена и не подпустило международное ведомство к допинг-пробам Московской лаборатории, которую опечатали по причине федерального расследования.