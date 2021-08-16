«Спорт! Мёд! Август!»: Как в Башкирии прошёл «Дикий мёд. Бирский полумарафон»

— Я сегодня с большим удовольствием приехал к вам в гости. Бирск сегодня расцветает. Мы вкладываем в его развитие свою душу и энергию, чтобы Бирск стал одним из самых красивых городов Башкортостана. Обещаю вам, что мы и дальше будем развивать наши общественные пространства, создавать такие красивые площади, как в Бирске, улучшать ваши дома и дороги. Молодцы, что в День физкультурника провели такое мероприятие, пробежались. В Бирске живут простые, добрые и отзывчивые люди. Я желаю вам добра, мира и благополучия, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров, который приехал поприветствовать участников полумарафона и пожелать им удачи.