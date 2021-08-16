«Спорт! Мёд! Август!»: Как в Башкирии прошёл «Дикий мёд. Бирский полумарафон»

В минувшую субботу, 14 августа, когда отмечался Медовый Спас, в одном из старейших городов России Бирске состоялся яркий праздник спорта — «Дикий мед. Бирский полумарафон». На старт вышли бегуны из 72 городов республики и 13 субъектов Российской Федерации. Все участники спортивного праздника отметили, что он удался на славу.
— Я сегодня с большим удовольствием приехал к вам в гости. Бирск сегодня расцветает. Мы вкладываем в его развитие свою душу и энергию, чтобы Бирск стал одним из самых красивых городов Башкортостана. Обещаю вам, что мы и дальше будем развивать наши общественные пространства, создавать такие красивые площади, как в Бирске, улучшать ваши дома и дороги. Молодцы, что в День физкультурника провели такое мероприятие, пробежались. В Бирске живут простые, добрые и отзывчивые люди. Я желаю вам добра, мира и благополучия, — отметил глава Башкирии Радий Хабиров, который приехал поприветствовать участников полумарафона и пожелать им удачи.
Непосредственным участником полумарафона стал руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин, который также возглавляет совет директоров АО «Башспирт», выступившего одним из организаторов забега.
Александр Сидякин показал пример прекрасной спортивной формы, достойно пробежав самую продолжительную дистанцию в 21 километр. А перед началом состязания он тоже поприветствовал его участников.
Бирск сегодня красивый, нарядный, встречает спортивную общественность республики. Все, кто за спорт, — молодцы. Алга Бирск, алга Башкортостан! И «Башспирт» — молодцы, так держать, нам надо больше марафонов, сказал Александр Сидякин.
Маршрут забега был проложен по улицам города и историческим местам. Бегунам предложили выбрать дистанции, которые им по силам: 5, 10 и 21 км.
На старт полумарафона вышло немало бегунов, впервые замахнувшихся на такое спортивное испытание. Специально для них организаторы подготовили так называемую «медовую милю» — короткую дистанцию в 1663 метра (в данном случае 1663 — это год основания Бирска). Собственный спортивный результат каждый участник забега мог сохранить в памятном металле с помощью гравировки.
Исторические мотивы на спортивном празднике присутствовали по максимуму. Так, бегуны стартовали под пушечные выстрелы, производимые из вполне аутентичной пушки членами клуба «Бирские стрельцы».
Еще одной не менее актуальной темой праздника стал праздник Медового спаса. Он присутствовал, во-первых, в названии праздника по имени флагманского бренда «Башспирта», а во-вторых, поддерживался ребятами в полосатых костюмах пчёл, заряжавших всех хорошим настроением. Эти «пчеловеки» уже хорошо знакомы жителям республики, так как они регулярно принимают участие в праздникам, организуемых «Башспиртом».
Кстати, для «Башспирта» полумарафон стал главным спортивным событием лета, своеобразной корпоративной спартакиадой. В забеге участвовали сотрудники головной организации, розничной сети и всех филиалов предприятия во главе с тренером компании Маратом Нугмановым.
У каждого из нас есть соревновательный дух, для одних коллег участие в спортивном мероприятии — стиль жизни, для других — упорная работа над волей и характером. И абсолютно для всех — возможность весело и активно провести время с коллективом и настроиться на покорение новых вершин на производстве. Благодарим нашу команду за высокий результат, всех участников, болельщиков, гостей и жителей гостеприимного города Бирск, где работает наш завод, за поддержку», рассказала пресс-секретарь «Башспирта» Люция Давлиева.
А теперь о самом приятном — о спортивных победах.
Первое место в командном зачете АО " Башспирт» в рамках полумарафона «Дикий мед. Бирский полумарафон» завоевала команда Бирского филиала, второе место заняла команда головного офиса, бронза досталась команде Уфимского филиала.
В личном зачете на «медовой миле» среди мужчин победу одержал Вячеслав Машнин, второе место у Александра Якушина, бронза досталась Евгению Говорову.
В женском зачете места распределились следующим образом: первое место заняла Лилия Калимуллина, второе — Екатерина Хапугина, третье — Зарина Бадретдинова.
В личном зачете на дистанции 5 км среди мужчин победу одержал Герман Зайцев, второе место у Егора Гребенщикова, бронза досталась Сергею Миксонову. В женском зачете места распределились следующим образом: первое место заняла Жанна Ярмухаметова, второе — Наталья Аракчеева, третье — Анна Горбенко.
В личном зачете на дистанции 10 км среди мужчин победу одержал Алексей Дорофеев, второе место — у Ильмира Хамитова, бронза досталась Динару Миннеахметову.
В женском зачете места распределились следующим образом: первое место заняла Евгения Минибаева, второе — Дарья Сапараева, третье — Светлана Стенькина.
В личном зачете на дистанции 21 км среди мужчин золото у Альфреда Аллаярова, второе место занял Леонтий Аймурзин, бронза досталась Тагиру Япарову
В женском зачете места распределились следующим образом: первое место заняла Илюза Билалова, второе — Ильмира Сахипова.
Абсолютным победителям вручили солидные призы в виде 21, 10 и 5 литров «Дикого меда» от «Башспирта».
«Дикий мед Бирский полумарафон» завершился праздником Медового Спаса с участием специалистов медовой отрасли муниципалитета. Мероприятие прошло с учетом всех мер и рекомендаций Роспотребнадзора.
Справочно
«Дикий мёд. Бирский полумарафон» приурочен к 225-летию производства крепкого алкоголя в Башкирии, которое отмечается в этом году. В этом году спортивный праздник проводился впервые, и он имеет все шансы стать доброй ежегодной традицией.
Организаторами мероприятия выступили компания «Башспирт» совместно с беговым сообществом «Bashrun» и беговым клубом «Ivanov team» при поддержке правительства Башкортостана и администрации Бирского района в лице главы муниципалитета Антона Талалова.