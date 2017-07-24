Игрок «Уфы» Дмитрий Стоцкий вошел в расширенный состав сборной России

Черчесов назвал расширенный состав национальной команды для учебно-тренировочного сбора, который пройдёт в Новогорске (28 августа – 3 сентября), и контрольной игре с московским «Динамо» (3 сентября).

Информацию об этом разместил РФС на своем официальном сайте. В состав сборной попал и полузащитник ФК «Уфа» Дмитрий Стоцкий.

Всего в списке значатся 28 футболистов.

Вратари: Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Александр Селихов («Спартак» Москва), Андрей Синицын («Краснодар»).

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Эльмир Набиуллин (все — «Рубин» Казань), Вячеслав Караваев («Спарта» Чехия), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Марио Фернандес (ЦСКА Москва), Евгений Чернов, Виталий Шахов (оба — «Тосно»).

Полузащитники: Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Дмитрий Тарасов (все — «Локомотив» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Магомед Митришев («Ахмат» Грозный), Павел Могилевец («Ростов»), Магомед Оздоев («Рубин» Казань), Вячеслав Подберезкин («Краснодар»), Константин Рауш («Кельн» Германия), Дмитрий Стоцкий («Уфа»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Антон Заболотный (Тосно»), Владимир Ильин («Урал» Екатеринбург), Максим Канунников («Рубин» Казань), Кирилл Панченко («Динамо» Москва).

- В своем большинстве это футболисты, которые раньше либо не вызывались в команду, либо вызывались не в постоянном режиме, - прокомментировал решение главный тренер сборной России Станислав Черчесов. - В то же время в списке есть ряд игроков, принимавших участие в Кубке Конфедераций, так как важно сохранить взаимосвязь между тем составом и нынешним. В данной ситуации подобный формат считаем очень полезным, ведь мы должны иметь более четкое представление о ближайшем резерве национальной сборной. Сборная в течение шести дней будет проводить тренировки, а 3 сентября сыграет на «Арене Химки» контрольный матч с московским «Динамо», из которого мы вызвали в команду одного Кирилла Панченко. Отмечу, что мы закончим сбор на три дня раньше официального завершения окна ФИФА, чтобы футболисты имели больше времени для подготовки к очередным матчам Чемпионата России в составах своих клубов.

Футбольный клуб «Уфа» подготовил футболистов и для других российских сборных, молодежной и юношеской, поделился с Медиакорсетью руководитель пресс-службы уфимского клуба Сергей Тыртышный.

- Дмитрий Стоцкий дважды должен был попасть в расширенный состав российской сборной, - рассказал он – По крайней мере, такая информация была в клубе. И дважды это почему-то откладывалось. Хотя Дмитрий давно уже своей игрой заслужил. «Уфа» - тот клуб, который умеет раскрывать «звездочек». Вспомните: Лунев – он раскрылся в нашем клубе, тоже вызывается в сборную, Зинченко – его в украинскую сборную приглашают. Виктор Васин после игры в нашей команде тоже был приглашен Черчесовым в сборную. Из нашей команды приглашены игроки и в другие сборные страны: в молодежную – Обляков и Безденежных, в юношескую – Дивеев и Емельянов. Это неплохой результат для Уфы.

Напомним, ФК «Уфа» стал играть в премьер-лиге всего три года назад – в 2014 году.

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