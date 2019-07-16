Волейболиста Мороза дисквалифицировали на полтора года

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Члены Всероссийской федерации волейбола дисквалифицировали на полтора года игрока «Динамо-ЛО» Павла Мороза согласно решению РУСАДА.
Срок дисквалификации спортсмена будет рассчитываться с 12 ноября 2018 года, информирует газета «Известия».
Мороз признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Допинг-проба спортсмена, взятая в октябре прошлого года, оказалось с положительным результатом. С этого времени волейболиста отстранили от всех состязаний и тренировок.
За команду «Динамо-ЛО» мороз начал играть в 2018 году. До этого, с 2012 по 2015 год, он выступал за сборную РФ.
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