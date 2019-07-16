Волейболиста Мороза дисквалифицировали на полтора года

Срок дисквалификации спортсмена будет рассчитываться с 12 ноября 2018 года, информирует газета «Известия».

Мороз признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Допинг-проба спортсмена, взятая в октябре прошлого года, оказалось с положительным результатом. С этого времени волейболиста отстранили от всех состязаний и тренировок.