Юлаевцы вылетели на сборы в Финляндию

Там коллектив будет готовиться к новому сезону. Сборы в Финляндии пройдут до 27 июля.

Кроме тренировочных занятий запланирован один контрольный матч. Соперником будет челябинский «Трактор». Игра состоится 26 июля.

На сборы в составе команды отправились 34 хоккеиста. Позже к ним присоединится Григорий Панин, который долечивает ОРВИ.

Вот состав, вылетевший на сборы в Финляндию:

Вратари: Андрей Кареев, Юха Метсола, Даниил Тарасов, Иван Федотов;

Защитники: Захар Арзамасцев, Станислав Гареев, Анатолий Елизаров, Филип Ларсен, Александр Ляхов, Илья Назаревич, Максим Осипов, Марк Рубинчик, Руслан Петрищев, Артем Сергеев, Сергей Терещенко, Кирилл Цулыгин;

Нападающие: Антон Бурдасов, Георгий Бусаров, Эдуард Гиматов, Владимир Жарков, Александр Кадейкин, Йоонас Кемппайнен, Дмитрий Кугрышев, Глеб Кузьмин, Владислав Лукин, Максим Майоров, Вячеслав Основин, Вячеслав Солодухин, Владимир Ткачев, Линус Умарк, Артем Федоров, Тему Хартикайнен, Петр Хохряков, Артем Пименов.

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин перед вылетом в Финляндию дал интервью клубной пресс-службе.

- Какое настроение в команде перед сборами в Финляндии?

- Настроение в команде очень хорошее. Плодотворно потренировались три дня перед сборами. Команда готова к работе.

- Как главный тренер какие-то коррективы внесли в тренировки?

- Естественно. Все планы составлены и все продумано относительно того, что изменить и что оставить.

- На сборах запланирован контрольный матч против челябинского «Трактора». Игру рассматриваете больше как обычный спарринг и проверку молодых игроков?

- Каждую игру необходимо играть «на полную». Скорее всего, будут играть «молодые», на которых важно посмотреть. Но результат всегда важен – каждую игру нужно выигрывать.

- На сбор поехали и игроки системы ХК «Салават Юлаев», что о них можно сказать?

- Мы из «Тороса» и «Толпара» взяли 11 человек, но сейчас о них рано что-то говорить. Пройдет предсезонка и станет видно.

Ярмо Койвисто, тренер по физической подготовке ХК «Салават Юлаев», на вопрос о том, будут ли в этом году изменения в тренировочном процессе, ответил: