Вратарь «Уфы» Беленов опубликовал фото с Дидье Дешамом 20-летней давности

Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов на своей странице в Instagram поделилс фотографией, на которой он, в возрасте 11 лет, выводит на поле Дидье Дешама. Тогда тренер сборной Франции был капитаном национальной команды.

- 25 марта 1998 года не мог и представить, что буду выводить на поле человека, который станет чемпионом мира и как игрок, и как тренер. Спустя столько лет прикольно посмотреть архив, - написал Александр Беленов.