Вратарь «Уфы» Беленов опубликовал фото с Дидье Дешамом 20-летней давности
Сегодня, 11:37СпортРазиф АбдуллинФото: Инстаграмм
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Снимок был сделан во время товарищеского матча России и Франции в 1998 году.
Сюжеты: Болеем за наших, ЧМ-2018
Вратарь ФК «Уфа» Александр Беленов на своей странице в Instagram поделилс фотографией, на которой он, в возрасте 11 лет, выводит на поле Дидье Дешама. Тогда тренер сборной Франции был капитаном национальной команды.
- 25 марта 1998 года не мог и представить, что буду выводить на поле человека, который станет чемпионом мира и как игрок, и как тренер. Спустя столько лет прикольно посмотреть архив, - написал Александр Беленов.
Товарищеский матч России и Франции проходил на стадионе "Динамо" в Москве, он закончился победой россиян. Единственный гол в ворота французов забил Сергей Юран.
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