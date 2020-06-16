Дмитрий Радченко считает, что у Смолова мало шансов остаться в «Сельте»
Сегодня, 18:05СпортФото: pxhere.com
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о желании «Сельты» оформить полноценный трансфер нападающего Федора Смолова.
Как сообщает «Советский спорт», Радченко считает, что у Смолова мало шансов остаться в испанском клубе, а решение «Сельты» по трансферу нападающего будет зависеть от места, которое займет команда по итогам сезона.
Также Радченко отметил, что клубу из Виго еще придется немало заплатить «Локомотиву» за полноценный переход 30-летнего форварда.
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