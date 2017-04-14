В Уфе пройдет финал первенства России по футболу среди команд спортшкол

С 26 июня по 9 июля в Уфе пройдет финал первенства России по футболу среди команд спортивных школ, игроков не старше 2000 года рождения.
В Уфу приедут 20 лучших юношеских команд страны. Башкирию представят воспитанники школы ФК «Уфа». В прошлом году «Уфа-2000» стала чемпионом первенства России, завоевав право участвовать во Всероссийском финальном турнире. Турнир откроется 27 июня на стадионе «Нефтяник». 20 команд разбили на четыре группы:
Группа «А»
«Спартак» (Москва), «Ротор-Волгоград», «Уфа», «Академия» (Тольятти), «Енисей» (Красноярск)
Группа «В»
«Луч-Энергия» (Владивосток), «Томь» (Томск), «Чертаново» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар»
Группа «С»
СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), «Тюмень», «Анжи» (Махачкала), ЦСКА (Москва), УОР-5 (Московская область)
Группа «D»
«Текстильщик» (Иваново), Академия «Рамзан» (Грозный), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань)
Вот расписание турнира:
1 тур – 27 июня (вторник)
№1 Ротор-Волгоград - Енисей
№2 Уфа – Академия (Тольятти)
№3 Томь - Краснодар
№4 Чертаново – ФК Зенит
№5 Тюмень – УОР-5
№6 Анжи - ЦСКА
№7 Академия Рамзан - Рубин
№8 Динамо – Локомотив (Санкт-Петербург)
2 тур – 28 июня (среда)
№9 Енисей - Уфа
№10 Спартак – Ротор-Волгоград
№11 Краснодар - Чертаново
№12 Луч-Энергия - Томь
№13 УОР-5 - Анжи
№14 СДЮСШОР Зенит - Тюмень
№15 Рубин - Динамо
№16 Текстильщик – Академия Рамзан
3 тур – 30 июня (пятница)
№17 Уфа - Спартак
№18 Академия (Тольятти ) - Енисей
№19 Чертаново - Луч
№20 ФК Зенит - Краснодар
№21 Анжи – СДЮСШОР Зенит
№22 ЦСКА – УОР-5
№23 Динамо - Текстильщик
№24 Локомотив (Санкт-Петербург) - Рубин
4 тур – 1 июля (суббота)
№25 Спартак – Академия (Тольятти)
№26 Ротор-Волгоград - Уфа
№27 Луч-Энергия – ФК Зенит
№28 Томь - Чертаново
№29 СДЮСШОР Зенит - ЦСКА
№30 Тюмень - Анжи
№31 Текстильщик – Локомотив (Санкт-Петербург)
№32 Академия Рамзан - Динамо
5 тур – 3 июля (понедельник)
№33 Академия (Тольятти) – Ротор-Волгоград
№34 Енисей - Спартак
№35 ФК Зенит - Томь
№36 Краснодар – Луч-Энергия
№37 ЦСКА - Тюмень
№38 УОР-5 – СДЮСШОР Зенит
№39 Локомотив (Санкт-Петербург) – Академия Рамзан
№40 Рубин - Текстильщик
4 июля (вторник)
Матчи за 17-20 места
№41 5 место гр. А – 5 место гр. D
№42 5 место гр. В – 5 место гр. C
5 июля (среда) – четвертьфиналы
Матчи за 1-8 места
№43 1 место гр. А -2 место гр. В
№44 1 место гр. В - 2 место гр. А
№45 1 место гр. С - 2 место гр. D
№46 1 место гр. D - 2 место гр. С
Матчи за 9-16 места
№47 3 место гр. А – 4 место гр. В
№48 3 место гр. В – 4 место гр. А
№49 3 место гр. С – 4 место гр. D
№50 3 место гр. D – 4 место гр. С
6 июля (четверг)
Матчи за 17-20 места
№51 5 место гр. D – 5 место гр. С
№52 5 место гр. А – 5 место гр. В
7 июля (пятница) – полуфиналы
Матчи за 1-4 места
№53 Победители матчей №43 и №45
№54 Победители матчей №46 и №44
Матчи за 5-8 места
№55 Проигравшие матчей №43 и №45
№56 Проигравшие матчей №46 и №44
Матчи за 9-12 места
№57 Победители матчей №47 и №49
№58 Победители матчей №50 и №48
Матчи за 13-16 места
№59 Проигравшие матчей №47 и №49
№60 Проигравшие матчей №50 и №48
8 июля (суббота) – стыковые матчи
Матчи за 17 – 20 места
№61 5 место гр. В – 5 место гр. D
№62 5 место гр. С – 5 место гр. А
№63 За 15 место – проигравшие матчей №59 и №60
№64 За 13 место – победители матчей №59 и №60
№65 За 11место – проигравшие матчей №57 и №58
№66 За 9 место – победители матчей №57 и №58
№67 За 7 место – проигравшие матчей №55 и №56
№68 За 5 место – победители матчей №55 и №56
9 июля (воскресенье)
№69 Матч 3-4 места – проигравшие матчей №53 и №54
№70 ФИНАЛ - победители матчей №53 и №54