В Уфе пройдет финал первенства России по футболу среди команд спортшкол

Игры состоятся на двух стадионах нашего города: «Нефтяник» (группы «А» и «В») и «Динамо» (группы «С» и «D»).

С 26 июня по 9 июля в Уфе пройдет финал первенства России по футболу среди команд спортивных школ, игроков не старше 2000 года рождения.

В Уфу приедут 20 лучших юношеских команд страны. Башкирию представят воспитанники школы ФК «Уфа». В прошлом году «Уфа-2000» стала чемпионом первенства России, завоевав право участвовать во Всероссийском финальном турнире. Турнир откроется 27 июня на стадионе «Нефтяник». 20 команд разбили на четыре группы:

Группа «А»

«Спартак» (Москва), «Ротор-Волгоград», «Уфа», «Академия» (Тольятти), «Енисей» (Красноярск)

Группа «В»

«Луч-Энергия» (Владивосток), «Томь» (Томск), «Чертаново» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Краснодар»

Группа «С»

СДЮСШОР «Зенит» (Санкт-Петербург), «Тюмень», «Анжи» (Махачкала), ЦСКА (Москва), УОР-5 (Московская область)

Группа «D»

«Текстильщик» (Иваново), Академия «Рамзан» (Грозный), «Динамо» (Москва), «Локомотив» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань)

Вот расписание турнира:

1 тур – 27 июня (вторник)

№1 Ротор-Волгоград - Енисей

№2 Уфа – Академия (Тольятти)

№3 Томь - Краснодар

№4 Чертаново – ФК Зенит

№5 Тюмень – УОР-5

№6 Анжи - ЦСКА

№7 Академия Рамзан - Рубин

№8 Динамо – Локомотив (Санкт-Петербург)

2 тур – 28 июня (среда)

№9 Енисей - Уфа

№10 Спартак – Ротор-Волгоград

№11 Краснодар - Чертаново

№12 Луч-Энергия - Томь

№13 УОР-5 - Анжи

№14 СДЮСШОР Зенит - Тюмень

№15 Рубин - Динамо

№16 Текстильщик – Академия Рамзан

3 тур – 30 июня (пятница)

№17 Уфа - Спартак

№18 Академия (Тольятти ) - Енисей

№19 Чертаново - Луч

№20 ФК Зенит - Краснодар

№21 Анжи – СДЮСШОР Зенит

№22 ЦСКА – УОР-5

№23 Динамо - Текстильщик

№24 Локомотив (Санкт-Петербург) - Рубин

4 тур – 1 июля (суббота)

№25 Спартак – Академия (Тольятти)

№26 Ротор-Волгоград - Уфа

№27 Луч-Энергия – ФК Зенит

№28 Томь - Чертаново

№29 СДЮСШОР Зенит - ЦСКА

№30 Тюмень - Анжи

№31 Текстильщик – Локомотив (Санкт-Петербург)

№32 Академия Рамзан - Динамо

5 тур – 3 июля (понедельник)

№33 Академия (Тольятти) – Ротор-Волгоград

№34 Енисей - Спартак

№35 ФК Зенит - Томь

№36 Краснодар – Луч-Энергия

№37 ЦСКА - Тюмень

№38 УОР-5 – СДЮСШОР Зенит

№39 Локомотив (Санкт-Петербург) – Академия Рамзан

№40 Рубин - Текстильщик

4 июля (вторник)

Матчи за 17-20 места

№41 5 место гр. А – 5 место гр. D

№42 5 место гр. В – 5 место гр. C

5 июля (среда) – четвертьфиналы

Матчи за 1-8 места

№43 1 место гр. А -2 место гр. В

№44 1 место гр. В - 2 место гр. А

№45 1 место гр. С - 2 место гр. D

№46 1 место гр. D - 2 место гр. С

Матчи за 9-16 места

№47 3 место гр. А – 4 место гр. В

№48 3 место гр. В – 4 место гр. А

№49 3 место гр. С – 4 место гр. D

№50 3 место гр. D – 4 место гр. С

6 июля (четверг)

Матчи за 17-20 места

№51 5 место гр. D – 5 место гр. С

№52 5 место гр. А – 5 место гр. В

7 июля (пятница) – полуфиналы

Матчи за 1-4 места

№53 Победители матчей №43 и №45

№54 Победители матчей №46 и №44

Матчи за 5-8 места

№55 Проигравшие матчей №43 и №45

№56 Проигравшие матчей №46 и №44

Матчи за 9-12 места

№57 Победители матчей №47 и №49

№58 Победители матчей №50 и №48

Матчи за 13-16 места

№59 Проигравшие матчей №47 и №49

№60 Проигравшие матчей №50 и №48

8 июля (суббота) – стыковые матчи

Матчи за 17 – 20 места

№61 5 место гр. В – 5 место гр. D

№62 5 место гр. С – 5 место гр. А

№63 За 15 место – проигравшие матчей №59 и №60

№64 За 13 место – победители матчей №59 и №60

№65 За 11место – проигравшие матчей №57 и №58

№66 За 9 место – победители матчей №57 и №58

№67 За 7 место – проигравшие матчей №55 и №56

№68 За 5 место – победители матчей №55 и №56

9 июля (воскресенье)

№69 Матч 3-4 места – проигравшие матчей №53 и №54

№70 ФИНАЛ - победители матчей №53 и №54

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