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Уфимские рапиристы Сафин и Арсланов завоевали серебро на чемпионате Европы
Сюжеты:
Болеем за нашихАнтикоррупцияВласть без цензуры
Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
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Уфимские рапиристы Сафин и Арсланов завоевали серебро на чемпионате Европы
Сегодня, 12:11СпортАзат ГиззатуллинФото: Федерация фехтования России
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