Уфимские рапиристы Сафин и Арсланов завоевали серебро на чемпионате Европы
Сегодня, 12:11СпортАзат ГиззатуллинФото: Федерация фехтования России
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Сборная России завоевала серебро в командном турнире рапиристов на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале россияне уступили французам со счетом 43:45.
В составе российской команды выступали уфимцы Тимур Сафин и Тимур Арсланов, а также Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов . Эта медаль стала третьей для российской сборной на нынешнем турнире.
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