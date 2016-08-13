Уфимские рапиристы Сафин и Арсланов завоевали серебро на чемпионате Европы

Сборная России завоевала серебро в командном турнире рапиристов на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Тбилиси. В финале россияне уступили французам со счетом 43:45.

В составе российской команды выступали уфимцы Тимур Сафин и Тимур Арсланов, а также Дмитрий Жеребченко, Алексей Черемисинов . Эта медаль стала третьей для российской сборной на нынешнем турнире.

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