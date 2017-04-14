Опубликовано расписание Кубка Республики Башкортостан по хоккею

В августе в Уфе пройдёт предсезонный турнир с участием четырёх клубов КХЛ.

С 15 по 18 августа в Уфе пройдёт ежегодный предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан». По традиции в турнире примут участие четыре команды. Обязательное условие для участников турнира -выступление в Континентальной хоккейной лиге, именно поэтому новокузнецкий «Металлург», недавно покинувший элитный дивизион, был заменён на владивостокский «Адмирал». Также в турнире примут участие ХК «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Лада».