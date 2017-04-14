Опубликовано расписание Кубка Республики Башкортостан по хоккею
Сегодня, 16:21СпортКонстантин КлимовФото: Пресс-служба ХК "Салават Юлаев"
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В августе в Уфе пройдёт предсезонный турнир с участием четырёх клубов КХЛ.
С 15 по 18 августа в Уфе пройдёт ежегодный предсезонный турнир «Кубок Республики Башкортостан». По традиции в турнире примут участие четыре команды. Обязательное условие для участников турнира -выступление в Континентальной хоккейной лиге, именно поэтому новокузнецкий «Металлург», недавно покинувший элитный дивизион, был заменён на владивостокский «Адмирал». Также в турнире примут участие ХК «Салават Юлаев», «Нефтехимик» и «Лада».
Расписание матчей:
15 августа
15:00 «Нефтехимик» - «Лада»
19:00 «Салават Юлаев» - «Адмирал»
16 августа
15:00 «Лада» - «Адмирал»
19:00 «Салават Юлаев» - «Нефтехимик»
18 августа
15:00 «Адмирал» - «Нефтехимик»
Сюжеты: Болеем за наших
19:00 «Салават Юлаев» - «Лада».
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