В «Салават Юлаев» перешли два игрока «Югры»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвёл обмен с «Югрой», в результате которого в уфимский клуб переходят защитник Никита Анохин и нападающий Данил Башкиров, входящий в состав юниорской сборной России, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.