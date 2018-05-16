В «Салават Юлаев» перешли два игрока «Югры»

В команду «Югры», в свою очередь, перешел игрок Максим Аскаров.
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» произвёл обмен с «Югрой», в результате которого в уфимский клуб переходят защитник Никита Анохин и нападающий Данил Башкиров, входящий в состав юниорской сборной России, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Ханты-мансийцы получают форварда Максима Аскарова и денежную компенсацию.
Справка:
Анохин Никита Андреевич
Родился 20.09.1999 в г. Химки
Рост – 181, вес – 83. Хват – правый.
Игровая карьера: «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск, 2017/18).
Статистика в МХЛ: 59 матчей, 11 (1+10) набранных очков, показатель полезности +18, 16 штрафных минут.
Башкиров Данил Сергеевич
Родился 15.05.2001 в г. Тюмень
Рост – 187, вес – 75. Хват – левый.
Игровая карьера: «Мамонты Югры» (Ханты-Мансийск, 2017/18).
Статистика в МХЛ: 47 матчей, 25 (11+14) набранных очков, показатель полезности +10, 16 штрафных минут.