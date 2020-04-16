Вайсфельд может сменить Сушинского в должности президента «Авангарда»
16 апреля, 20:16СпортФото: pxhere.com
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Так, место Максима Сушинского может занять бывший гендиректор «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд.
Вайсфельд может сменить Сушинского в должности президента «Авангарда»
Как сообщает «Советский спорт», на ближайшем совете директоров «Авангарда» могут сменить президента.
По слухам, омский клуб хочет избавиться от функционера, поскольку в минувшем сезоне команда не смогла преодолеть первый круг плей-офф КХЛ.
Добавим, что Сушинский руководит «Авангардом» с 2018 года.
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