Школа правильного спорта I LOVE SUPERSPORT UFA запустила онлайн-тренировки

В условиях действия режима самоизоляции Школа была вынуждена перестроить режим функционирования: были отменены все уличные занятия и спортзал.

«Мы понимаем, что от физического состояния человека зависит его моральный настрой, - говорит Владислав Литвинчук, основатель Школы правильного спорта в Уфе, - поэтому не могли оставить людей без полноценных занятий. Все активности перешли в интернет: организованы бесплатные и платные занятия на современной платформе Zoom».

Теперь любой житель региона может полноценно заниматься дома с тренерами I LOVE SUPERSPORT UFA через бесплатное приложение Zoom. Мультимедийные возможности платформы позволяют одновременно участвовать в спортивных уроках более, чем 10 людям, при этом тренер может контролировать технику выполнения упражнений у всех участников.

Взрослое направление

Три вида онлайн-занятий, которые подготовили тренеры Школы:

ОФП для бегунов — бодрящие упражнения для сохранения беговой формы,

ОФП для пловцов — «сухое плавание» для отработки техники,

домашняя велотренировка для настоящих и будущих триатлетов.

Все тренировки подходят для любого уровня физической подготовки и возраста, а если вы никогда не пробовали заниматься онлайн – присоединяйтесь к Zoom-тренировкам, повторяйте за тренером упражнения и получайте обратную связь, записаться на занятие https://bit.ly/3cp2nWR

Детское направление

Разработаны 35-минутные Zoom-тренировки для детей от 4-9 лет: они проходят в веселом игровом формате и с обратной связью.

Это отличный способ вовлечь ребенка в спорт и направить в правильное русло детскую энергию.

Для юных спортсменов Альбина Рахимова – детский тренер с 20-летним стажем подготовила упражнения на развитие координации, моторики, чувства ритма и баланса; дополнительный инвентарь не потребуется.

С таким замечательным и позитивным наставником, подбадривающим каждого ученика, хочется достигать большего! Кстати, взрослые могут присоединяться.

Занятия проходят по понедельникам и пятницам, начало в 16:30

«Ни в коем случае не переставайте заниматься спортом даже в условиях самоизоляции, 20-минутная тренировка дома на коврике взбодрит организм, а если делать это регулярно – укрепит иммунитет», - рекомендует Владислав Литвинчук.

Подробности участия на сайте https://bit.ly/2XADh2S

Приглашаем на бесплатные занятия!

Подробнее: 8917-750-1-750.