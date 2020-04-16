Школа правильного спорта I LOVE SUPERSPORT UFA запустила онлайн-тренировки
В Уфе для взрослых и детей на платформе Zoom организованы занятия с тренерами проекта I LOVE SUPERSPORT UFA.
В условиях действия режима самоизоляции Школа была вынуждена перестроить режим функционирования: были отменены все уличные занятия и спортзал.
«Мы понимаем, что от физического состояния человека зависит его моральный настрой, - говорит Владислав Литвинчук, основатель Школы правильного спорта в Уфе, - поэтому не могли оставить людей без полноценных занятий. Все активности перешли в интернет: организованы бесплатные и платные занятия на современной платформе Zoom».
Теперь любой житель региона может полноценно заниматься дома с тренерами I LOVE SUPERSPORT UFA через бесплатное приложение Zoom. Мультимедийные возможности платформы позволяют одновременно участвовать в спортивных уроках более, чем 10 людям, при этом тренер может контролировать технику выполнения упражнений у всех участников.
Взрослое направление
Три вида онлайн-занятий, которые подготовили тренеры Школы:
- ОФП для бегунов — бодрящие упражнения для сохранения беговой формы,
- ОФП для пловцов — «сухое плавание» для отработки техники,
- домашняя велотренировка для настоящих и будущих триатлетов.
Все тренировки подходят для любого уровня физической подготовки и возраста, а если вы никогда не пробовали заниматься онлайн – присоединяйтесь к Zoom-тренировкам, повторяйте за тренером упражнения и получайте обратную связь, записаться на занятие https://bit.ly/3cp2nWR
Детское направление
Разработаны 35-минутные Zoom-тренировки для детей от 4-9 лет: они проходят в веселом игровом формате и с обратной связью.
Это отличный способ вовлечь ребенка в спорт и направить в правильное русло детскую энергию.
Для юных спортсменов Альбина Рахимова – детский тренер с 20-летним стажем подготовила упражнения на развитие координации, моторики, чувства ритма и баланса; дополнительный инвентарь не потребуется.
С таким замечательным и позитивным наставником, подбадривающим каждого ученика, хочется достигать большего! Кстати, взрослые могут присоединяться.
Занятия проходят по понедельникам и пятницам, начало в 16:30
«Ни в коем случае не переставайте заниматься спортом даже в условиях самоизоляции, 20-минутная тренировка дома на коврике взбодрит организм, а если делать это регулярно – укрепит иммунитет», - рекомендует Владислав Литвинчук.
Подробности участия на сайте https://bit.ly/2XADh2S
Приглашаем на бесплатные занятия!
Подробнее: 8917-750-1-750.
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