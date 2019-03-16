«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» во второй игре серии

Голы в ворота «Салавата» были забиты в первых двух периодах - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). В первом периоде автором гола стал Георгий Белоусов с подачи Александра Кучерявенко и Вячелава Литовченко, а второй гол забил Стефан Да Коста с подачи Анатолия Голышева.