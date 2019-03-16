«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» во второй игре серии
Вчера, 20:25СпортТатьяна МайороваФото: hcsalavat.ru
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Теперь счет в серии плей-офф сравнялся.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня, 16 марта, уфимский клуб «Салават Юлаев» проиграл вторую игру во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Екатеринбурге.
Юлаевцы уступили сопернику со счетом 0:2. Таким образом счет в серии сравнялся 1:1.
Голы в ворота «Салавата» были забиты в первых двух периодах - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0). В первом периоде автором гола стал Георгий Белоусов с подачи Александра Кучерявенко и Вячелава Литовченко, а второй гол забил Стефан Да Коста с подачи Анатолия Голышева.
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В воротах юлаевцев стоял Юха Метсола, а у «Автомобилиста» - Якуб Коварж.
Теперь хоккеистам предстоит сыграть две игры в Уфе: 18 и 20 марта.
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