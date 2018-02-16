Уфимка Кристина Спиридонова не попала в финал Олимпиады из-за падения

Из-за этого она не смогла побороться за медали во фристайле.

Уфимская спортсменка Кристина Спиридонова выбыла из борьбы за медали во фристайле (лыжная акробатика) в финале 1. Она упала при приземлении, что сказалось на оценках ее выступления судьями. Заняв итоговое 11-е место, она не смогла дальше бороться за медали Олимпиады в Пхенчхане.

- Я не успела подготовиться к приземлению, не отработала и меня "завалило", - объяснила причины падения Кристина Спиридонова. - Конечно, полностью программу тренировок мы выполнить не смогли из-за сильного ветра, но все были в одинаковых условиях. Думаю, что свою роль играет опыт. И конечно же, сказывалось волнение.

Другие россиянки Любовь Никитина и Александра Орлова вошли в число 9 сильнейших и продолжили соревнования в финале 2. Но там они тоже упали при приземлении и не прошли в финал 3, в котором шестеро сильнейших лыжных акробаток и разыграли медали.