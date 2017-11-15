На «Лужниках» состоялся первый матч после реконструкции

После масштабной реконструкции на стадионе «Лужники» состоялся первый матч, показавший готовность площадки к чемпионату мира по футболу.

Как пишет издание Dni.ru, несмотря на ряд проблем с задержкой на выходе, болельщики и игроки остались довольны.

Первая игра на отремонтированном стадионе прошла между сборными России и Аргентины.

Поединок команд завершился триумфом гостей с минимальным результатом 1:0. Матч проходил не спокойно, имели место конфликты. Это не удивительно, ведь в игре принимал участие сам капитан сборной Аргентины Лионель Месси. Но он не смог забить ни единого гола в ворота хозяев поля. Уже под конец игры счет открыл Серхио Агуэро.

По окончании матча в соцсетях появилось множество постов от зрителей матча с жалобами. Они сообщали, что вынуждены были в плохую погоду после игры еще около часа оставаться на трибунах, а после долго добираться до станций метро.

Власти Москвы обратили внимание на эти комментарии. Представители мэрии заявили, что вопросы безопасности зрителей на игре были обеспечены на профессиональном уровне. Все сотрудники действовали организованно, а ошибки будут разобраны.

На реконструированном стадионе есть 16 входов-выходов и 44 каскадные лестницы, что позволяет зрителям за 10-15 минут уйти с арены без задержек. Эти требования соответствуют мировым стандартам и их выполнение подтвердили представители FIFA после осмотра площадки. Из-за чего вышла заминка после окончания матча, непонятно, и это вопрос к организаторам игры.

Футболисты остались от поля стадиона в восторге. Они отметили, что он выглядит настоящим шедевром.