Бывшему вратарю «Уфы» Луневу в матче с Испанией нанесли травму
Голкиперу сборной России Андрею Луневу в матче сборной России с Испанией нанесли тяжелую травму. Вратарь на 89-й минуте матча, спасая ворота от вышедшего один на один нападающего, отбросил мяч, но бежавший на большой скорости испанский нападающий врезался коленом в голову Луневу.
Ему сделали компьютерную томографию головного мозга и рентгенографию шейного отдела позвоночника.
Вратарю сборной России Андрею Луневу сделана компьютерная томография головного мозга и рентгенография шейного отдела позвоночника.
«Диагноз: сотрясение головного мозга, скальпированная рана лобной области. Ночь он проведет в больнице», - говорится в сообщении на официальной странице сборной России в твиттере.
Сам Андрей Лунев попросил не переживать за него.
- Не волнуйтесь, со мной все нормально, - написал он в твиттере.
Андрей Лунёв: "Не волнуйтесь, со мной всё нормально! Спасибо за поддержку, постараюсь поскорее восстановиться и вернуться на футбольное поле!" pic.twitter.com/g64FfDQdfB— Сборная России (@TeamRussia) 14 ноября 2017 г.
Товарищеский матч вчера, 14 ноября, закончился вничью – 3:3, при этом судья назначил два сомнительных пенальти в ворота сборной России. Голы испанцам забили Федор Смолов (он сделал дубль) и Алексей Миранчук.
Андрей Лунев играл за ФК «Уфа» в сезоне 2016/2017, в декабре перешел в «Зенит», где стал основным голкипером. 10 октября дебютировал в составе сборной России в матче против Ирана.