В Уфе появились в продаже билеты на матч «Уфа»-«Рубин»

В продаже появились билеты на матч 11-го тура российской премьер-лиги между ФК «Уфа» и казанской командой «Рубин», сообщили в пресс-службе уфимской футбольной команды.

Билеты можно купить в кассах стадиона «Нефтяник» с 10:00 до 20:00.

Матч пройдет в субботу, 20 октября, на стадионе «Нефтяник» в 18:30 по местному времени.