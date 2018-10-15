В Уфе появились в продаже билеты на матч «Уфа»-«Рубин»

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Матч состоится в эту субботу.
В продаже появились билеты на матч 11-го тура российской премьер-лиги между ФК «Уфа» и казанской командой «Рубин», сообщили в пресс-службе уфимской футбольной команды.
Билеты можно купить в кассах стадиона «Нефтяник» с 10:00 до 20:00.
Матч пройдет в субботу, 20 октября, на стадионе «Нефтяник» в 18:30 по местному времени.
В сектор №12 при предъявлении пенсионного или студенческого удостоверения билеты можно купить за половину стоимости. Детям до шести лет вход - свободный, если не занимают отдельного места.
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