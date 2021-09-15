Дмитрий Комбаров: Такие команды, как «Легия», в нашем чемпионате шли бы в ТОП-5

Дмитрий Комбаров: Такие команды, как «Легия», в нашем чемпионате шли бы в ТОП-5
Дмитрий Комбаров: Такие команды, как «Легия», в нашем чемпионате шли бы в ТОП-5
Вчера, 20:30СпортФото: pxhere.com
«Спартак» сыграет с польской командой 15 сентября.

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился своими ожиданиями от матча открытия группового этапа Лиги Европы против варшавской «Легии».

- Опасения всегда есть, «Спартак» выступает нестабильно. Но есть надежда на победу в сегодняшнем матче. Будем надеяться на красивую и быструю игру, которая приведет «Спартак» к победе. Думаю, игра точно будет тяжелой, это не РПЛ. Даже такие команды, как «Легия», в нашем чемпионате шли бы в топ-5, — передает слова Комбарова «Советский спорт» со ссылкой на «СЭ».

В Лиге Европы помимо «Легии» «Спартак» сыграет с английским «Лестером» и итальянским «Наполи».

На данный момент «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ после семи сыгранных туров, набрав десять очков. 11 сентября московский клуб на своей домашней арене обыграл «Химки» со счетом 3:1.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы