РФС планирует назначить тренера сборной России до начала сезона РПЛ

РФС планирует назначить тренера сборной России до начала сезона РПЛ
РФС планирует назначить тренера сборной России до начала сезона РПЛ
Вчера, 19:46СпортФото: pxhere.com
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков пока не назвал список кандидатов на должность главного тренера национальной команды.

"Мы планируем завершить переговоры и подписать контракт с новым тренером до начала чемпионата России. Что касается его национальности, нужно исходить не из этого, а из нашего целеполагания. Во-первых, это выход на чемпионат мира в Катаре. Во-вторых, и это более долгосрочная задача, тренер должен продолжить создание новой сборной с перспективой выступления на Евро в 2024 году. Переговоры в данное время идут. Как только мы достигнем договоренностей, сразу сообщим. Никаких конкретных имен я вам назвать не смогу, потому что публичность очень часто мешает переговорам. Понятно, что непросто найти специалиста, который будет в состоянии решить эти задачи", - приводит слова главы РФС "Советский спорт".

Напомним, что 8 июля союз принял решение расторгнуть контракт и отправить в отставку главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее РФС признал результаты сборной на Чемпионате Европы 2020 неудовлетворительными. Команда не смогла выйти из группы.

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