РФС планирует назначить тренера сборной России до начала сезона РПЛ

"Мы планируем завершить переговоры и подписать контракт с новым тренером до начала чемпионата России. Что касается его национальности, нужно исходить не из этого, а из нашего целеполагания. Во-первых, это выход на чемпионат мира в Катаре. Во-вторых, и это более долгосрочная задача, тренер должен продолжить создание новой сборной с перспективой выступления на Евро в 2024 году. Переговоры в данное время идут. Как только мы достигнем договоренностей, сразу сообщим. Никаких конкретных имен я вам назвать не смогу, потому что публичность очень часто мешает переговорам. Понятно, что непросто найти специалиста, который будет в состоянии решить эти задачи", - приводит слова главы РФС "Советский спорт".