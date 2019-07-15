В топ-10 АТР попали сразу два теннисиста из России

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Теннисист из РФ Карен Хачанов занял восьмое, а его коллега Даниил Медведев - девятое место в рейтинге АТР.
Об этом стало известно 15 июля, сообщает газета «Известия».
У Хачанова на сегодняшний день 2890 очков, а у Медведева - 2625. В рейтинг попал ещё один россиянин, Андрей Рублёв. Он занял 76 место.
Лидером АТР стал спортсмен из Сербии Новак Джокович.
Российские теннисисты в последний раз были в десятке лучших данного рейтинга в 2010 году.
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