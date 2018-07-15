«Уфа» одержала победу над командой из Чехии «Пршибрам»

Футбольный клуб «Уфа» во втором контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в австрийском Майрхофене обыграл чешский футбольный клуб «Пршибрам» из одноименного города, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».

Счет в матче открыли футболисты «Пршибрама». В первом тайме счет сравнял Вячеслав Кротов, а во второй половине игры Игорь Безденежных принес команде победу – 2:1.

Следующую контрольную игру на сборах в Австрии «Уфа» проведет 17 июля с турецким «Истанбул Башакшехир».