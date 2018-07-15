«Уфа» одержала победу над командой из Чехии «Пршибрам»
Сегодня, 14:38СпортРазиф АбдуллинФото: fcufa.pro
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Контрольный матч завершился со счетом 2:1 в пользу уфимцев.
Сюжеты: Болеем за наших, Видео
Футбольный клуб «Уфа» во втором контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в австрийском Майрхофене обыграл чешский футбольный клуб «Пршибрам» из одноименного города, сообщает пресс-служба ФК «Уфа».
Счет в матче открыли футболисты «Пршибрама». В первом тайме счет сравнял Вячеслав Кротов, а во второй половине игры Игорь Безденежных принес команде победу – 2:1.
Следующую контрольную игру на сборах в Австрии «Уфа» проведет 17 июля с турецким «Истанбул Башакшехир».
Первый свой матч после перерыва ФК «Уфа» проведет дома 26 июля – в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы. Соперник уфимского клуба станет известен 19 июля.
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