Франция завоевала титул чемпиона мира по футболу

Обе команды в финале забили в финале по три гола, но первый мяч хорваты забили в свои ворота.

После штрафного, который пробил Гризманн, Манджукич головой отправил мяч в свои ворота. Но хорваты сумели быстро отыграться. Перишич сравнял счет. И он же стал антигероем следующего игрового момента, который привел к пенальти. После навеса он сыграл рукой в своей штрафной. Пенальти реализовал Гризманн. 2:1 - с таким счетом команды ушли на перерыв.

Во втором тайме французы в быстрых контратаках дважды поразили ворота Субашича. Погба и Мбаппе довели счет матча до 4:1. Один мяч сумел сквитать Манджукич после ошибки вратаря Льориса. Но большего хорваты сделать не смогли.