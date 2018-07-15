Бельгия впервые в своей истории завоевала бронзу чемпионата мира по футболу
Сегодня, 11:49СпортРазиф АбдуллинФото: twitter.com/fifaworldcup_ru
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Бельгийская сборная одержала победу над командой Англии – 2:0.
Сюжеты: ЧМ-2018
Вчера, 14 июля, бельгийская сборная впервые в своей истории завоевала бронзу на мировом первенстве по футболу. Бельгийцам в матче за третье место противостояли англичане. Бельгия одолела Англию – 2:0.
Голы забили Менье и Эден Азар.
Это лучший результат в истории бельгийского футбола. До этого Бельгия занимала 4 место на ЧМ-1986.
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