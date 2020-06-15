В Испании Фелпса признали лучшим спортсменом XXI века

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Американский пловец превзошел в рейтинге Болта, Федерера и Месси.
Самая популярная спортивная газета Испании Marca составила и опубликовала рейтинг 100 лучших спортсменов первых двух десятилетий нынешнего века. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикацию мадридского издания.
Первое место досталось американскому пловцу Майклу Фелпсу, который завоевал 23 золотые медали на Олимпийских играх.
На втором месте ямайский спринтер Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион и действующий обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров.
Третью строчку рейтинга занял швейцарский теннисист Роджер Федерер, 20-кратный победитель турниров Большого шлема.
А вот как выглядит первая десятка целиком:
- Майкл Фелпс (США, плавание)
- Усэйн Болт (Ямайка, легкая атлетика)
- Роджер Федерер (Швейцария, теннис)
- Рафаэль Надаль (Испания, теннис)
- Кобе Брайант (США, баскетбол)
- Тайгер Вудс (США, гольф)
- Лионель Месси (Аргентина, футбол)
- Льюис Хэмилтон (Великобритания, Формула-1)
- Валентино Росси (Италия, мотогонки)
- Криштиану Роналду (Португалия, футбол)
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