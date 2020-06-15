В Испании Фелпса признали лучшим спортсменом XXI века

Самая популярная спортивная газета Испании Marca составила и опубликовала рейтинг 100 лучших спортсменов первых двух десятилетий нынешнего века. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на публикацию мадридского издания.

Первое место досталось американскому пловцу Майклу Фелпсу, который завоевал 23 золотые медали на Олимпийских играх.

На втором месте ямайский спринтер Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион и действующий обладатель мировых рекордов в беге на 100 и 200 метров.

Третью строчку рейтинга занял швейцарский теннисист Роджер Федерер, 20-кратный победитель турниров Большого шлема.

А вот как выглядит первая десятка целиком: