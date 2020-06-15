Тедеско считает, что у «Спартака» очень молодой состав

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Своей первоочередной задачей главный тренер красно-белых считает стабилизацию команды.
Доменико Тедеско надеется, что «Спартак» после рестарта чемпионата России продолжит подниматься в таблице, несмотря на очень молодой состав. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на интервью тренера немецкой прессе.
«Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперед шаг за шагом, – отметил Тедеско. – Мы находимся в середине таблицы и стабильно набираем очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъем. У нас очень молодой состав: в последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем в дубле».
После 22 туров «Спартак» занимает в РПЛ восьмое место. 20 июня красно-белые возобновят сезон выездным матче против тульского «Арсенала».
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