Тедеско считает, что у «Спартака» очень молодой состав

Доменико Тедеско надеется, что «Спартак» после рестарта чемпионата России продолжит подниматься в таблице, несмотря на очень молодой состав. Об этом сообщает «Советский спорт» , ссылаясь на интервью тренера немецкой прессе.

«Сейчас мы должны стабилизировать команду, а затем двигаться вперед шаг за шагом, – отметил Тедеско. – Мы находимся в середине таблицы и стабильно набираем очки. Надеюсь, после паузы мы продолжим подъем. У нас очень молодой состав: в последнем матче перед паузой средний возраст игроков стартового состава оказался моложе, чем в дубле».