В России к ЧМ-2018 выпустили спецплакаты для иностранных болельщиков
Госавтоинспекция МВД России и экспертный центр «Движение без опасности» опубликовали специальные плакаты, рассказывающие о безопасности дорожного движения.
Цветные картинки выложены на сайте Госавтоинспекции РФ. Об этом 15 июня пишет газета «Известия».
Плакаты сопровождаются надписями на русском и английском языках. Они предназначены для иностранных футбольных болельщиков. Картинки наглядно демонстрируют правила поведения на дороге.
С самого начала на сайте Госавтоинспекции выложен призыв «уважать правила дорожной безопасности» (Respect the traffic rules). Далее идут плакаты с перечислением основных правил безопасности на проезжей части. Гостям предлагается прочитать, скачать или распечатать их.
В частности полицейские просят туристов садится за руль только в трезвом виде, пристегиваться и следить за безопасностью пассажиров.
Владельцев велосипедов просят надевать шлем и прочую защиту. От пешеходов требуют перед выходом ночью на проезжую часть надевать «световозращающие элементы».