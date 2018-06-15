В России к ЧМ-2018 выпустили спецплакаты для иностранных болельщиков

Цветные картинки выложены на сайте Госавтоинспекции РФ. Об этом 15 июня пишет газета «Известия».

Плакаты сопровождаются надписями на русском и английском языках. Они предназначены для иностранных футбольных болельщиков. Картинки наглядно демонстрируют правила поведения на дороге.

С самого начала на сайте Госавтоинспекции выложен призыв «уважать правила дорожной безопасности» (Respect the traffic rules). Далее идут плакаты с перечислением основных правил безопасности на проезжей части. Гостям предлагается прочитать, скачать или распечатать их.

В частности полицейские просят туристов садится за руль только в трезвом виде, пристегиваться и следить за безопасностью пассажиров.