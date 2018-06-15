Полузащитник «Уфы» перешел в «Авангард»

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Переход игрока произошел на правах аренды.
Андрей Батютин, игравший за ФК «Уфа» в ранге полузащитника перешел на правах аренды в курский «Авангард», где игрок продолжит свою спортивную карьеру. Об этом сообщает официальный сайт столичного футбольного клуба «Уфа». «Авангард» – финалист кубка России сезона 2017/2018.
Андрей Батютин в минувшем сезоне также выступал на правах аренды в питерском «Динамо». В составе команды он сыграл 20 матчей и стал автором двух голов.
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