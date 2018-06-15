Полузащитник «Уфы» перешел в «Авангард»

Андрей Батютин , игравший за ФК «Уфа» в ранге полузащитника перешел на правах аренды в курский «Авангард», где игрок продолжит свою спортивную карьеру. Об этом сообщает официальный сайт столичного футбольного клуба «Уфа». «Авангард» – финалист кубка России сезона 2017/2018.

Андрей Батютин в минувшем сезоне также выступал на правах аренды в питерском «Динамо». В составе команды он сыграл 20 матчей и стал автором двух голов.