В Уфе «Салават Юлаев» проведёт крупный спортивный фестиваль

17 июня в 12:00 в парке Кашкадан пройдет спортивный фестиваль «Моё зелёное лето». Футбольный турнир с участием команд болельщиков начнётся в 10:00. Восемь команд будут разделены на две группы после кругового турнира пройдут полуфиналы и финал. Вход на праздник абсолютно свободный.
С 12:00 будет следующая программа:
- хоккейная бросковая зона от «Салавата Юлаева»;
- фотозона с участием маскотов Салавата и Юлая, а также девушек из группы поддержки;
- точка продажи сувенирной атрибутики;
- мастер-класс по большому теннису;
- зона американского футбола от команды «Уфимские волкодавы»;
- мини-гольф;
- надувной батут для детей;
- зоны от наших партнёров: «Додо-пицца» и «Королёфф-фитнес».
Инструктор «Королёфф-фитнес» проведет групповое занятие по mix-fights на сцене в 14:00, а уже в 14:45 пройдет церемония закрытия и награждение победителей футбольного турнира.