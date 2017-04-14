В Уфе «Салават Юлаев» проведёт крупный спортивный фестиваль

Праздник состоится уже в эту субботу.

17 июня в 12:00 в парке Кашкадан пройдет спортивный фестиваль «Моё зелёное лето». Футбольный турнир с участием команд болельщиков начнётся в 10:00. Восемь команд будут разделены на две группы после кругового турнира пройдут полуфиналы и финал. Вход на праздник абсолютно свободный.

С 12:00 будет следующая программа:

- хоккейная бросковая зона от «Салавата Юлаева»;

- фотозона с участием маскотов Салавата и Юлая, а также девушек из группы поддержки;

- точка продажи сувенирной атрибутики;

- мастер-класс по большому теннису;

- зона американского футбола от команды «Уфимские волкодавы»;

- мини-гольф;

- надувной батут для детей;

- зоны от наших партнёров: «Додо-пицца» и «Королёфф-фитнес».

Инструктор «Королёфф-фитнес» проведет групповое занятие по mix-fights на сцене в 14:00, а уже в 14:45 пройдет церемония закрытия и награждение победителей футбольного турнира.

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