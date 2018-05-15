Полузащитник ФК «Уфа» будет играть в «Краснодаре»

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Контракт заключен на четыре года.
28-летний полузащитник Дмитрий Стоцкий официально подписал контракт с «Краснодаром» на сезон 2018, сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Краснодар».
Дмитрий Стоцкий играл за футбольный клуб «Уфа». За новую команду он начнет играть 17 июня 2018 в первом предсезонном сборе «Краснодара».
- Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед. Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь «Краснодару» добиться лучшего результата в клубной истории, – так прокомментировал подписание контракта полузащитник.
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