Полузащитник ФК «Уфа» будет играть в «Краснодаре»

Дмитрий Стоцкий играл за футбольный клуб «Уфа». За новую команду он начнет играть 17 июня 2018 в первом предсезонном сборе «Краснодара».

- Счастлив оказаться в таком большом, серьезном клубе. Для меня это совершенно точно шаг вперед. Надеюсь проявить здесь свои лучшие качества, завоевать место в составе и помочь «Краснодару» добиться лучшего результата в клубной истории, – так прокомментировал подписание контракта полузащитник.