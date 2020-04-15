Футболисты «Ювентуса» вылечились от коронавируса

Север Италии стал эпицентром пандемии в Европе.
Игроки туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блез Матюиди полностью выздоровели после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу чемпионов Италии.
Итальянский и французский футболисты прошли двойную проверку, и их тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. Теперь Ругани и Матюиди не обязаны соблюдать режим строгой домашней самоизоляции.
Отметим, что 25-летний Ругани в марте стал первым футболистом итальянской серии А, у которого была обнаружена опасная инфекция. «Ювентус» также сообщал о том, что заразились аргентинский нападающий Пауло Дибала и его девушка Ориана.
По состоянию на утро 15 апреля в Италии было зарегистрировано 162 488 случаев заражения COVID-19. По этому показателю страна занимает третье место в мире после США и Испании. От последствий коронавируса в Италии скончались 21 067 человек.