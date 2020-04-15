Футболисты «Ювентуса» вылечились от коронавируса

Игроки туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани и Блез Матюиди полностью выздоровели после заражения коронавирусом. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на пресс-службу чемпионов Италии.

Итальянский и французский футболисты прошли двойную проверку, и их тесты на COVID-19 дали отрицательный результат. Теперь Ругани и Матюиди не обязаны соблюдать режим строгой домашней самоизоляции.

Отметим, что 25-летний Ругани в марте стал первым футболистом итальянской серии А, у которого была обнаружена опасная инфекция. «Ювентус» также сообщал о том, что заразились аргентинский нападающий Пауло Дибала и его девушка Ориана.