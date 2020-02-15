«Салават Юлаев» поборется за выход в плей-офф

Сегодня, 15 февраля, может произойти историческое событие – по итогам матча «Салавата Юлаева» с питерским СКА уфимский клуб имеет шансы выйти в плей-офф и продолжить борьбу за Кубок Гагарина.

Спортивные порталы уже успели проанализировать перспективы. Для достижения такой высокой цели необходимо несколько условий. Во-первых, юлаевцам нужно одолеть гостей в основное время, а во-вторых, его ближайшие конкуренты – клубы «Амур» и «Адмирал» должны уступить соперникам в своих матчах.

Возможен и еще один расклад в пользу Уфы: «Салават» сможет попасть в плей-офф, обыграв СКА в овертайме или по буллитам, «Адмирал» и «Куньлунь» проиграют, а «Амур» не станет должен одолеть своего противника в рамках основного времени.

Пока «Салават Юлаев» располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, имея 63 очка после победных 27 игр из 57 сыгранных матчей.