Фиаско дня: «Салават Юлаев» проиграл, но еще не расстался с надеждой на плей-офф
15 февраля, 20:02СпортТатьяна МайороваФото: Чемпионат
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Игра прошла в ледяном дворце «Уфа-Арена» в столице Башкирии.
Сюжеты: Болеем за наших
Сегодня, 15 февраля, матч регулярного чемпионата КХЛ, в рамках которого «Салават Юлаев» принимал на своем поле питерский СКА, завершился победой гостей.
Команда из Санкт-Петербурга одержала над юлаевцами трудную победу в овертайме, завершив игру со счетом 5:4.
Как отметил портал «Спорт-Экспресс», эффектный хет-трик сделал нападающий Никита Сошников, догнавший таким образом лучшего снайпера сезона — Дмитрия Яшкина из «Динамо». Теперь у них обоих на счету 27 голов.
- Юлаевцы сегодня могли гарантировать попадание в плей-офф, но этого не случилось. Но ещё не конец, - отметил наш хоккейный обозреватель Азамат Шавлуков.
Более подробный обзор игр нынешнего сезона читайте на нашем сайте в скором времени.
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