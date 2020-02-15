Фиаско дня: «Салават Юлаев» проиграл, но еще не расстался с надеждой на плей-офф

Сегодня, 15 февраля, матч регулярного чемпионата КХЛ, в рамках которого «Салават Юлаев» принимал на своем поле питерский СКА, завершился победой гостей.

Команда из Санкт-Петербурга одержала над юлаевцами трудную победу в овертайме, завершив игру со счетом 5:4.

Как отметил портал «Спорт-Экспресс», эффектный хет-трик сделал нападающий Никита Сошников, догнавший таким образом лучшего снайпера сезона — Дмитрия Яшкина из «Динамо». Теперь у них обоих на счету 27 голов.

- Юлаевцы сегодня могли гарантировать попадание в плей-офф, но этого не случилось. Но ещё не конец, - отметил наш хоккейный обозреватель Азамат Шавлуков.